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Черновицкий национальный университет переходит на онлайн-обучение: названа дата

Автор: Иванна Шовкун

Черновицкий национальный университет переходит на онлайн-обучение. Такое решение связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным ректора университета Романа Петришина, дистанционное обучение начнется с 1 февраля. По его словам, пока неизвестно, сколько оно будет продолжаться.

Отмечают, что онлайн-обучение в Буковинском медицинском университете было введено с понедельника, 24 января. Такая форма обучения продлится до 4 февраля.

Напомним, в Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение. Такую рекомендацию дала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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