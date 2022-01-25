Черновицкий национальный университет переходит на онлайн-обучение: названа дата

Черновицкий национальный университет переходит на онлайн-обучение. Такое решение связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По данным ректора университета Романа Петришина, дистанционное обучение начнется с 1 февраля. По его словам, пока неизвестно, сколько оно будет продолжаться.

Отмечают, что онлайн-обучение в Буковинском медицинском университете было введено с понедельника, 24 января. Такая форма обучения продлится до 4 февраля.