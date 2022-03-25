UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Черновицкая прокуратура передала на нужды армии 37 автомобилей и 15 тонн дизеля

Фото: в Черновцах на нужды армии передали 37 авто и дизтопливо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Черновицкая прокуратура в рамках уголовных производств изъяла и передала на нужды Вооруженных Сил Украины 37 автомобилей. Кроме того, украинским военным передали 15 тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По инициативе Черновицкой областной прокуратуры 37 автомобилей, изъятых в ходе досудебного расследования уголовных производств, передано в пользование Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Также в рамках расследования уголовного дела изъято 15 тонн дизельного топлива, которое передали на нужды украинской армии.

Напомним, представитель Минобороны США заявил, что у России заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуЧерновицкая область