Чернов поддержал объединение мэров и местных общин для участия в выборах

Фото: Сергей Чернов (vidrodzhennya.org.ua)

Глава Харьковского облсовета выступает за сохранение курса на децентрализацию

Создание политической силы, которая объединит региональных и местных лидеров, целесообразно в нынешних политических условиях и будет способствовать углублению процессов децентрализации. Об этом заявил президент Украинской ассоциации местного самоуправления, глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, комментируя инициативу мэров Харькова и Одессы об объединении усилий для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает РБК-Украина.

В частности, по мнению Чернова, целью объединения региональных лидеров в политическую партию должно быть завершение реформы децентрализации власти в Украине.

"Я поддерживаю идею и людей, выступающих за развитие регионов, углубление реформы децентрализации и усиление местного самоуправления. В последнее время реформа несколько притормозила, сегодня существует опасность, что процесс может быть заморожен. Поэтому есть необходимость объединиться, чтобы сохранить курс на децентрализацию и те достижения, которыми Украина уже может гордиться", – сказал председатель Харьковского облсовета.

Отметим, по мнению экспертов, представительство региональных элит в Верховной раде с учетом процесса децентрализации должно быть усилено. Как заявил политолог Андрей Золотарев, проект с участием авторитетных мэров имеет все шансы преодолеть не только 3%, а и 5% барьер и быть представленным в парламенте.