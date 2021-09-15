Чорногорія змінила правила в'їзду: що потрібно знати
Фото: Чорногорія змінила правила в'їзду (Getty Images)
Змінилися правила в'їзду в Чорногорію. Нововведення почали діяти із 14 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.
В'їзд до країни дозволяється за умови надання одного з таких документів:
- сертифікат про повну вакцинацію (завершена за 14 днів);
- негативний ПЛР-тест (за 72 години) або позитивний ПЛР-тест (за 14 днів та не пізніше ніж 180 днів);
- негативний тест на антиген (за 48 годин).
Неповнолітні можуть в’їжджати без жодних обмежень.
Раніше у Північній Македонії набрали чинності нові правила в'їзду в країну.