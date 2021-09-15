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Чорногорія змінила правила в'їзду: що потрібно знати

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Середа 15 вересня 2021 13:55
Чорногорія змінила правила в'їзду: що потрібно знати Фото: Чорногорія змінила правила в'їзду (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Змінилися правила в'їзду в Чорногорію. Нововведення почали діяти із 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

В'їзд до країни дозволяється за умови надання одного з таких документів:

  • сертифікат про повну вакцинацію (завершена за 14 днів);
  • негативний ПЛР-тест (за 72 години) або позитивний ПЛР-тест (за 14 днів та не пізніше ніж 180 днів);
  • негативний тест на антиген (за 48 годин).

Неповнолітні можуть в’їжджати без жодних обмежень.

Раніше у Північній Македонії набрали чинності нові правила в'їзду в країну.

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