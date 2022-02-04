В Черногории выразили недоверие правительству: президент назначит нового премьера

Вотум недоверия правительству Кривокапича поддержали 43 депутата. Против проголосовали 11 парламентариев. Отсутствовали на заседании 27 народных избранников.

"Парламент проголосовал за недоверие кабинету правительства Черногории", - сказал спикер парламента Алекса Бечич по итогам голосования.

Голосование за вотум недоверия кабинету министров состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича, представителя партии URA, ориентированной на вступление в Евросоюз. Правительство Кривокапича неоднократно подвергалось критике за ориентацию на Сербию и Россию, а также за торможение процесса интеграции в ЕС.

После потери правительством доверия парламента президент Черногории Мило Джуканович должен будет назначить нового премьер-министра.

Голосованию за недоверие правительству предшествовало предложение Здравко Кривокапича и его сторонников о прекращении полномочий парламента и проведение досрочных выборов в законодательный орган. Однако эта инициатива не набрала достаточного количества голосов для включения в повестку заседания.

На заседании парламента 3 февраля большинство депутатов отказалось обсудить предложение Кривокапича уволить вице-премьера Дритана Абазовича.