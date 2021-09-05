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В Черногории вспыхнули протесты против интронизации митрополита Сербской церкви

Автор: Дмитрий Левицкий

В Черногории вспыхнули массовые протесты против интронизации митрополита Сербской церкви. Черногорцы недовольны тем, что интронизация сербского архиепископа происходит на территории Черногории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что сорвать церемонию интронизации призвал президент Мило Джуканович, который находится в конфликте с Сербской православной церковью, потому что она поддержала на выборах оппозицию. Джуканович утверждает, что Сербская церковь пытается подорвать независимость Черногории и вернуть ее под контроль Сербии.

Протестующие, которые вышли на призыв президента, перекрывают дороги, а также идут на конфронтацию с силовиками, в частности демонстранты бросали в полицейских камни вблизи монастыря в городе Цетин, где должна состояться церемония.

Демонстранты кричали "Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория". На видео, размещенных в соцсетях, можно увидеть, что силовики разгоняли демонстрантов, недовольных интронизацией митрополита Сербской церкви.

Сегодня утром СМИ сообщили, что сербский патриарх прибыл в Черногорию на вертолете, чтобы обойти перекрытые протестующими дороги. Также есть информация, что церемония интронизации митрополита Сербской церкви уже началась.

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Черногория