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У Чорногорії спалахнули протести проти інтронізації митрополита Сербської церкви

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Чорногорія, Неділя 05 вересня 2021 11:33
У Чорногорії спалахнули протести проти інтронізації митрополита Сербської церкви Фото: Чорногорія протестує проти митрополита Сербської церкви (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Дмитро Левицький

У Чорногорії спалахнули масові протести проти інтронізації митрополита Сербської церкви. Чорногорці невдоволені тим, що інтронізація сербського архієпископа відбувається на території Чорногорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Зазначається, що зірвати церемонію інтронізації закликав президент Міло Джуканович, який перебуває у конфлікті з Сербською православною церквою, бо вона підтримала на виборах опозицію. Джуканович стверджує, що Сербська церква намагається підірвати незалежність Чорногорії та повернути її під контроль Сербії.

Протестувальники, які вийшли на заклик президента, перекривають дороги, а також йдуть на конфронтації з силовиками, зокрема демонстранти кидали в поліцейських каміння поблизу монастиря в місті Цетин, де має відбутися церемонія.

Демонстранти кричали "Це не Сербія" та "Нехай живе Чорногорія". На відео, розміщених в соцмережах, можна побачити, що силовики розганяли демонстрантів, невдоволених інтронізацією митрополита Сербської церкви.

Сьогодні зранку ЗМІ повідомили, що Сербський патріарх прибув в Чорногорію на вертольоті, щоб оминути перекриті протестувальниками дороги. Також є інформація, що церемонія інтронізації митрополита Сербської церкви вже почалася.

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