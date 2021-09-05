У Чорногорії спалахнули протести проти інтронізації митрополита Сербської церкви

У Чорногорії спалахнули масові протести проти інтронізації митрополита Сербської церкви. Чорногорці невдоволені тим, що інтронізація сербського архієпископа відбувається на території Чорногорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Зазначається, що зірвати церемонію інтронізації закликав президент Міло Джуканович, який перебуває у конфлікті з Сербською православною церквою, бо вона підтримала на виборах опозицію. Джуканович стверджує, що Сербська церква намагається підірвати незалежність Чорногорії та повернути її під контроль Сербії.

Protests in #Montenegro came to a peak this morning, when the enthronement of the head of the serbian orthodox church was set to happen in old royal capital #Cetinje. Montenegrins gathered and baricaded roads in attempt to stop the ceremony... pic.twitter.com/IESRBC3ag7 — Abdylvehab (@abdylvehab) September 5, 2021

Протестувальники, які вийшли на заклик президента, перекривають дороги, а також йдуть на конфронтації з силовиками, зокрема демонстранти кидали в поліцейських каміння поблизу монастиря в місті Цетин, де має відбутися церемонія.

Демонстранти кричали "Це не Сербія" та "Нехай живе Чорногорія". На відео, розміщених в соцмережах, можна побачити, що силовики розганяли демонстрантів, невдоволених інтронізацією митрополита Сербської церкви.

#protests In Montenegro, the police clashed with local nationalists protesting against the enthronement of the new metropolitan. They consider the clergy of the Serbian Orthodox Church to be the agents of Belgrade's politics. pic.twitter.com/yik84GT9Sc — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 4, 2021

Сьогодні зранку ЗМІ повідомили, що Сербський патріарх прибув в Чорногорію на вертольоті, щоб оминути перекриті протестувальниками дороги. Також є інформація, що церемонія інтронізації митрополита Сербської церкви вже почалася.