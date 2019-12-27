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В Чорногорії під час прийняття закону про віросповідання затримали всіх опозиціонерів

Новини » Політика     27.12.2019 - 06:46
В Чорногорії під час прийняття закону про віросповідання затримали всіх опозиціонерів
Фото: парламент Чорногорії (Wikimedia)

Опозицію звинуватили у спробі зірвати голосування

В Чорногорії під час голосування за закон про свободу віросповідання поліція затримала весь склад опозиційного "Демократичного фронту". Про це передає РБК-Україна з посиланням на RTCG.

Документ підтримали 45 депутатів з 81. При цьому 22-х опозиціонерів затримали, звинувативши їх у спробі зриву голосування, оскільки у парламенті сталася бійка. Затриманих доставили в Центр безпеки Пдгориці.

Згідно з документом, усі релігійні об'єкти і землі на території Чорногорії, які були зведені або зареєстровані до 1 грудня 1918 року, визнаються власністю.

Сербська православна церква вважає, що під прикриттям цього закону в Чорногорії заберуть всю церковну власність і передадуть до Чорногорської автокефальної церкви, яку не визнає Сербія.

Бійка в парламенті почалася пысля того того, як було відхилено всі поправки, запропоновані опозиційною партією "Демократичний фронт". Зараз близько 50 осіб, серед яких члени сімей опозиційних депутатів, пікетують Центр безпеки Подгориці, де перебувають затримані.

Опозиційний депутат Славен Радуновіч в прямому ефірі на своїй офіційній сторінці в Facebook заявив, що Мілан Кнежевич, один з лідерів опозиції, під час затримання постраждав.

"У нього пошкоджене коліно, інші затримані в нормі", - сказав депутат.

Президент Чорногорії Міло Джуканович вже звинуватив Сербську православну церкву в спробі зберегти релігійну монополію в країні і заявив, що буде домагатися автокефалії для Чорногорської церкви за прикладом України.

Нагадаємо, в березні в Чорногорії пройшли масові акції протесту проти президента Міло Джукановіча і його політсили. Тисячі людей вимагали відставки президента Джукановіча і уряду країни, звинувачуючи їх у корупції, кумівстві та зловживанні владою.

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