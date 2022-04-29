В Черногории утверждено новое проевропейское правительство. Премьер назвал 5 приоритетов

"Правительство Черногории готово достичь ожидаемых результатов и будет искренне стремиться стать следующим государством-членом ЕС!" - пишет Абазович.

Новое правительство страны 28 апреля заручилось поддержкой 46 депутатов в 81-местном парламенте. Таким образом есть вероятность, что оно может столкнуться с трудностями при продвижении ключевых законов, которые должны быть поддержаны большинством в 2/3 голосов.

По словам премьера, новое правительство будет опираться на два основных столпа: верховенство закона и экономическое развитие. Кроме того, Черногория "прежде всего нуждается в политической и социальной стабильности".

Новое правительство пришло на смену Кабинета бывшего премьер-министра Здравко Кривокапича, которому был объявлен вотума недоверия спустя 3 месяца у власти.

Черногория является членом НАТО, и начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году.

Консервативные просербские и пророссийские партии бойкотировали голосование по новому правительству.

Гражданская партия Абазовича URA входила в бывшую правящую коалицию и критиковала бывшее правительство за вялое отношение к пандемии COVID-19, плохую репутацию в привлечении инвестиций и замедление европейской интеграции.

Абазович заявил черногорским законодателям, что основное внимание нового правительства будет сосредоточено на реформах, необходимых ЕС, чтобы страна могла попросить ускорить процесс вступления в свете новой ситуации, созданной войной РФ против Украины.

Премьер сказал, что пятью приоритетами правительства будут: борьба с коррупцией, более устойчивые инвестиции и развитие, защита окружающей среды и лучшая забота о детях и молодежи.