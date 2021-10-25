В Черногории пройдут Дни молодых украинских талантов

25 октября в столице Черногории Подгорице в KIC "Budo Tomovic" пройдет концерт юных украинских певцов и откроется выставка детей и юношества, которая продлится до 31 октября.

В концерте примут участие лауреаты национальных и международных конкурсов Даниил Усов, Екатерина Деревинская и Кристина Брутян, которые исполнят украинские песни и мировые хиты.

Выставка состоит из 60 работ победителей III Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA и отражает мировоззрение и мастерство юных художников со всей Украины 5-25 лет, среди которых есть дети участников боевых действий, инвалиды, сироты. Победителей выбирало уважаемое жюри, в которое входят черногорские деятели культуры и искусства: глава жюри Анастасия Миранович, члены жюри: Мирко Драгович, Дарко Дрлевич, Ваня Вукович, Снежана Буржан, Гордана Томашевич, Роман Джуранович, Матан Вуксевич, Хайдана Костич.

Работы отражают различную тематику и выполнены разнообразными техниками. Здесь представлены: масло, акварель, гуашь, коллажи, гравюры, компьютерная графика и др.

Дни молодых украинских талантов в Черногории организованы Ассоциацией развития международных отношений ADRUM и промоушен и продакшен компанией STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины и KIC "Budo Tomovic". Генеральный партнер Windrose Airlines.

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