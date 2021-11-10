В Черногории прошли Дни молодых украинских талантов

25-31 октября в столице Черногории Подгорицы в культурно-информационном центре Budo Tomovic во второй раз прошли Дни молодых украинских талантов, где были представлены работы юных художников 5-25 лет и певцы 14-16 лет.

Лауреаты национальных и международных конкурсов Даниил Усов, Екатерина Деревинская и Кристина Брутян исполнили для черногорцев украинские песни и мировые хиты и покорили сердца зрителей своей искренней энергией и прекрасными голосами.

Выставка Победителей III Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA поразила посетителей искусными работами и увлекательными идеями. Были представлены 60 работ талантливых юных художников со всей Украины, среди которых сироты, дети с ограниченными возможностями и дети участников боевых действий.

Победителей выбирало уважаемое жюри черногорских деятелей культуры и искусства: глава жюри - Анастасия Миранович, члены жюри - Мирко Драгович, Дарко Дрлевич, Ваня Вукович, Снежана Буржан, Гордана Томашевич, Роман Джуранович, Матан Вуксевич, Хайдана Костич. Для робот не было никаких ограничений в тематике или технике, здесь есть живопись, графика, коллажи, гравюры, компьютерная графика и другие виды изобразительного искусства.

Дни молодых украинских талантов в Черногории представила президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко, на пресс-конференции и торжественных мероприятиях также выступили директор KIC Budo Tomovic Снежана Буржан, член жюри фестиваля Мирко Драгович и молодые певцы Даниил Усов, Екатерина Деревинская и Кристина Деревинская.

Дни молодых украинских талантов в Черногории организованы Ассоциацией развития международных отношений ADRUM, промоушен и продакшен компанией STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины и KIC Budo Tomovic. Генеральный партнёр Windrose Airlines.

Праздник украинского искусства новых поколений состоялся! Это замечательное событие культурной дипломатии развивает дружбу между Украиной и Черногорией и закладывает основы взаимопонимания и сотрудничества на будущее.