В Черногории авто въехало в толпу празднующих победу оппозиции на выборах

Фото: место события (vijesti.me)

Ранены несколько человек

Несколько человек получили травмы на кольцевой развязке в Никшиче после того, как водитель автомобиля BMW врезался в толпу. Люди собрались отпраздновать победу оппозиции на выборах в парламент.

Об этом пишет местный портал Vijesti.

В полиции сообщают, что несколько человек получили ранения и что расследование продолжается. Серьезно пострадал один мужчина.

Инцидент произошел на кольцевой развязке возле автовокзала. Полиция охраняет место происшествия и ожидает приезда прокурора.

Напомним, оппозиция Черногории, по данным экзитполов, побеждает на парламентских выборах. Коалиции "За будущее Черногории" и "Мир - наша нация" вместе претендуют более чем на 45% голосов, в то время как правящая Демократическая партия социалистов набирает около 35%.

Президент Черногории заявил, что не признает поражение своей партии до объявления официальных результатов, однако его уже призвали уйти в отставку.

Напомним, 30 августа в Черногории состоялись выборы в парламент, а также одновременно в пяти муниципалитетах.