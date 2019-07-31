В Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственного агенства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Как сообщается, Агенством разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Как отмечает руководство ГАЗО, развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дадут возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу.

"Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей", - говорится в сообщении.

Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

"Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз передал Украине новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Отныне Украина ответственна за эксплуатацию и обслуживание нового укрытия, а также за демонтаж старого саркофага, который был построен сразу после аварии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы заявил, что подписал указ для начала создания в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов.