Чернобыльскую зону посетили более 100 тыс. людей в этом году

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего посетителей из других стран - почти 80%

От начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Сообщается, что факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов - упрощение процедуры оформления пропуска, а именно введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода сериала "Чернобыль".

"Больше всего посетителей из других стран - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22468 человек", - говорится в сообщении.

Также за последние месяцы открыли новые маршруты, в том числе водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов.

"Прозрачные правила пересечения границы Чернобыльской зоны отчуждения, система "Электронный билет", слаженность в работе службы обеспечения и сопровождения - дали возможность принимать большие потоки посетителей без особых сложностей. То, что посещаемость растет - наше общее достижение", - говорит помощник директора "Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.

Напомним, в Чернобыле утвержден 21 маршрут для посетителей, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы, заявил, что подписал указ для начала создание в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов.