В Чернобыльской зоне восстановили электропитание хранилища отработанного ядерного топлива

"Энергоатом" восстановил электропитание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Началась настройка оборудования для нормальной работы ЦХОЯТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Энергоатома ".

"16 апреля было восстановлено электропитание одного из ядерных объектов Энергоатома Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Началось настройка оборудования и приборов для его нормальной работы", - говорится в сообщении.

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