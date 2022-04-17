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В Чернобыльской зоне восстановили электропитание хранилища отработанного ядерного топлива

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Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 11:32
В Чернобыльской зоне восстановили электропитание хранилища отработанного ядерного топлива Фото: электропитание ЦХОЯТ восстановлено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Энергоатом" восстановил электропитание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Началась настройка оборудования для нормальной работы ЦХОЯТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"16 апреля было восстановлено электропитание одного из ядерных объектов Энергоатома Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Началось настройка оборудования и приборов для его нормальной работы", - говорится в сообщении.

Отметим, российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в конце марта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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