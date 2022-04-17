У Чорнобильській зоні відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива
"Енергоатом" відновив електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Розпочалося налаштування обладнання для нормальної роботи ЦСВЯП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатома".
"16 квітня було відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС на наприкінці березня.
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