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У Чорнобильській зоні відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива

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Україна, Неділя 17 квітня 2022 11:32
У Чорнобильській зоні відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива Фото: електроживлення ЦСВЯП відновлено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Енергоатом" відновив електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Розпочалося налаштування обладнання для нормальної роботи ЦСВЯП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатома".

"16 квітня було відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС на наприкінці березня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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