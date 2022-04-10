UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Чернобыльской АЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала

Фото: на Чернобыльской АЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На Чернобыльской АЭС удалось провести вторую с начала оккупации российскими войсками станции ротацию персонала. В Славутич вернулись 51 сотрудник, из них 11 работавших еще с 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"09 апреля в город Славутич вернулся 51 сотрудник Чернобыльской АЭС, из тех, которые работали на площадке станции во время ее оккупации войсками российской федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди вернувшихся:

  • 40 работников, которые 20 марта согласились поехать на оккупированную станцию для ротации
  • 11 работников, работавших на станции с 23 февраля (в общей сложности их смена вместо 12 часов длилась более 1000).

Известно, что двое работников, которые находились на станции с 23 февраля, отправлены по месту жительства в освобожденный от оккупантов Иванковского района.

Сейчас на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из тех, что были на станции в момент ее захвата.

"С самого начала войны промышленная площадка ЧАЭС отрезана от города Славутич. Автомобильные мосты уничтожены, а железнодорожный маршрут через республику Беларусь - недоступен. Администрация и ответственные подразделения ГСП ЧАЭС ищут альтернативные пути сделать ротацию персонала регулярной и максимально безопасной", - добавляют в сообщении.

Напомним, 20 марта на Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей. Работники находились на рабочих местах в течение 600 часов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭСАЭС