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Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы

Новина українською → Чернобыль, Четверг 25 марта 2021 08:55
Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" с сегодняшнего дня переходит на особый режим работы. Это связано с введением противоэпидемических мер.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

В сообщении говорится, что минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Также будут привлекаться сотрудники, участие которых в производственном процессе станции является необходимым.

"Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы", - говорится в сообщении.

Отметим, Киевская область находится в "красной" зоне карантина.

Напомним, в СНБО допустили, что в Украине может быть снова введен жесткий общенациональный карантин.

Отметим, в Минздраве сообщали, что три области Украины на грани попадания в "красную" зону.

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