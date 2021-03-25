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Чорнобильська АЕС переходить на особливий режим роботи

Новость на русском → Чорнобиль, Четвер 25 березня 2021 08:55
Чорнобильська АЕС переходить на особливий режим роботи Фото: Чорнобильська АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" з сьогоднішнього дня переходить на особливий режим роботи. Це пов'язано із введенням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє прес-служба ЧАЕС.

У повідомленні говориться, що мінімум до 4 квітня 2021 року на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта. Також залучатимуться співробітники, участь яких у виробничому процесі станції є необхідною.

"Для нерозповсюдження коронавірусу адміністрація ЧАЕС прийняла рішення із 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Київська область знаходиться у "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, в РНБО допустили, що в Україні може бути знову введений загальнонаціональний жорсткий карантин.

Зазначимо, у МОЗ повідомляли, що три області України на межі потрапляння в "червону" зону.

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