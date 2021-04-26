В Чернобыле ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель украинской власти - трансформировать территорию отчуждения на территорию возрождения. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива.
Об этом Зеленский заявил на брифинге.
Также он назвал задачей украинской власти сделать все ради неповторения подобных катастроф.
"Украина не одна, у нее есть широкая поддержка партнеров. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище. Очень важно, что сегодня будет получена лицензия на содержание нового хранилища, срок эксплуатации до 100 лет", - сообщил он.
Предприятию "Чернобыльская АЭС" вручают лицензию о Хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2).
Напомним, Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ по катастрофе на Чернобыльской АЭС.
Отметим, в Украине появился регламент йодной профилактики в случае радиационной аварии.