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Чернівці у топі цін. Скільки зараз коштує житло у місті

Що відбувається на ринку нерухомості у Чернівцях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Ціни на нерухомість у Чернівцях на вторинному ринку за останні пів року піднялись на 13-14% у валюті, на первинці - на 2%. Зараз місто посідає четверте місце за вартістю житла в Україні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Які ціни на вторинному ринку

Протягом останніх 6 місяців у Чернівцях подорожчали дво- і трикімнатні квартири, на 14% та 13%, відповідно. Зараз їх продають за 75 тисяч доларів та 94 тисячі доларів. Ціни на однокімнатні квартири не змінились, їх вартість - 51 тисяча доларів. 

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Чернівцях, доведеться відкладати усю зарплату протягом 7,5 року, на двокімнатну - 11 років, на трикімнатну - 14,1 року.

Додамо, що з початку повномасштабної війни Чернівці стали одним із найдорожчих міст України. Ціни на нерухомість тут поступаються лише Києву, Львову та Ужгороду. 

Ціни на вторинному ринку у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН) 

Яка вартість у новобудовах

Новобудови у Чернівцях подорожчали на 2% за останні пів року. В середньому "квадрат" коштує 1000 доларів, але вартість залежить від класу житла. 

Ціни у новобудовах:

  • економ клас - 640 доларів;
  • комфорт - 950 доларів;
  • преміум - 1000 доларів;
  • бізнес - 1 120 доларів.

Зараз у продажу 73 черги ЖК. У 18 забудовників можна взяти житло у розтермінування, у 3 - в іпотеку "єОселя", в 1 - у кредит.

Темпи зведення житла у цьому році поки вп'ятеро нижчі, ніж торік. 

Ціни на первинці у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує оренда

Вартість оренди у місті не змінилась за останні пів року. 

Оренда у Чернівцях:

  • однокімнатні квартири - 13 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 15 тисяч гривень;
  • трикімнатні - 17 тисяч гривень.

В середньому жителі міста витрачають 53% зарплати на оренду житла.

Ціни на оренду у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)

Раніше ми писали про те, що ціни на квартири у Рівному стрімко зросли - на вторинному ринку житло подорожчало на рекордні 10-17% у валюті, залежно від типу. Новобудови також не відстають: їхня вартість зросла на 8%. Нині Рівне входить до п’ятірки міст із найдорожчою нерухомістю в Україні.

Читайте також про те, що вартість житла в Запоріжжі й надалі знижується. За останні шість місяців ціни на вторинному ринку впали ще на 1-3%, а на первинному - на 6%. Тепер Запоріжжя входить до трійки міст із найдешевшою нерухомістю в Україні.

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