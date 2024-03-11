У Чернівецькій області лише 1% боржників не мали змогу оплатити спожиту електроенергію, - постачальник

В Чернівецькій області з 900 боржників, які не платять за світло, лише 10-12 осіб захотіли реструктуризувати свій борг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Чернівецької обласної енергопостачальної компанії Ліліану Юнашко.
"Дуже багато людей почали зловживати цим мораторієм. Десь можливо вони ще побачили якусь дезінформацію в соцмережах про те, що вони мають право не платити", - сказала вона.
Юнашку підкреслила, що коли людина перестає сплачувати рахунки за спожиту електроенергію, то сума її боргу починає накопичуватись, а згодом все одно доведеться гасити свої заборгованості.
"Ми пропонуємо їм договір на реструктуризацію. Тобто, оплата цього боргу частинами. Але насправді якщо там в першому списку було майже 900 людей на відключення, тобто з них 10-12 людей лише захотіли укласти цей договір", - наголосила вона.
Вона також додала, що така кількість бажаючих реструктуризувати пов’язана з тим, що для того, щоб укласти такий договір людина має показати довідку про доходи.
"І ми дивимося на ту довідку і бачимо, що людина насправді може оплатити цю суму, тому так і виходить", - підсумувала вона.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідне для встановлення справедливості між споживачами.
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