У Чернівецькій області лише 1% боржників не мали змогу оплатити спожиту електроенергію, - постачальник

"Дуже багато людей почали зловживати цим мораторієм. Десь можливо вони ще побачили якусь дезінформацію в соцмережах про те, що вони мають право не платити", - сказала вона.

Юнашку підкреслила, що коли людина перестає сплачувати рахунки за спожиту електроенергію, то сума її боргу починає накопичуватись, а згодом все одно доведеться гасити свої заборгованості.

"Ми пропонуємо їм договір на реструктуризацію. Тобто, оплата цього боргу частинами. Але насправді якщо там в першому списку було майже 900 людей на відключення, тобто з них 10-12 людей лише захотіли укласти цей договір", - наголосила вона.

Вона також додала, що така кількість бажаючих реструктуризувати пов’язана з тим, що для того, щоб укласти такий договір людина має показати довідку про доходи.

"І ми дивимося на ту довідку і бачимо, що людина насправді може оплатити цю суму, тому так і виходить", - підсумувала вона.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідне для встановлення справедливості між споживачами.