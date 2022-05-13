UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черниговсткой области восстанавливают поврежденную инфраструктуру и газоснабжение

Фото: в Черниговсткой области восстанавливают поврежденную инфраструктуру и газоснабжение (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Служба автомобильных дорог в Черниговской области продолжает восстановление автодорог на приоритетных направлениях движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА в Facebook.

Так, на трассе Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин продолжается строительство временного объезда через один из разрушенных мостов в Нежинском районе.

"Сегодня здесь вкладывали щебень. На других участках этой же трассы пневмоструменевим методом отремонтировали 20 кв. метров покрытия и проводили фрезерование для дальнейшего ремонта", - рассказали в ОГА.

Также продолжается ремонт автодорогах Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов, Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч, М-02 Копти - Глухов - Бачевск, Т-25-35 Козелец - Остер - Карпиловка - Сорокошичи.

На разных участках дороги М - 01 Киев - Чернигов устанавливают новые барьерные ограждения, фрезеруют покрытия и проводят земляные работы.

В Чернигове, по информации ОГА, газовики продолжают работы по восстановлению газоснабжения в микрорайоне Бобровицы, где из-за разрушения газорегулирующего пункта 800 абонентов остаются без газоснабжения.

Как известно, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что в результате боевых действий на Черниговщине повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс).

Читайте РБК-Украина в Google News
инфраструктураЧерниговская область