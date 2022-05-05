В Черниговской области заработал еще один временный мост

По данным Службы автомобильных дорог в Черниговской области, движение транспорта сейчас проходит по временному объезду через старый мост, который с 2000 года был закрыт для проезда из-за аварийного состояния. Максимальная нагрузка после ремонта по временному объезду составляет 18 тонн.

Для безопасности дорожного движения и недопущения разрушения временного переезда после ремонта уже были установлены предупреждающие об ограничении дорожные знаки.

"К сожалению, сейчас видим, что некоторые водители грузового транспорта этих ограничений не соблюдают. Поэтому Служба автомобильных дорог в Черниговской области планирует в ближайшее время установить габаритные рамки для ограничения движения транспорта по высоте 3,0 м", - заявили в службе.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о том, что украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили волонтерский проект справочника, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания.