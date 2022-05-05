ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Черниговской области заработал еще один временный мост

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 17:15
В Черниговской области заработал еще один временный мост Фото: в Черниговской области заработал еще один временный мост (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

На дороге Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч возле с. Сновянка заработал временный объезд разрушенного моста через реку Снов. Чтобы обезопасить дорогу от весеннего половодья, на искусственном сооружении проведены дополнительные укрепительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По данным Службы автомобильных дорог в Черниговской области, движение транспорта сейчас проходит по временному объезду через старый мост, который с 2000 года был закрыт для проезда из-за аварийного состояния. Максимальная нагрузка после ремонта по временному объезду составляет 18 тонн.

Для безопасности дорожного движения и недопущения разрушения временного переезда после ремонта уже были установлены предупреждающие об ограничении дорожные знаки.

"К сожалению, сейчас видим, что некоторые водители грузового транспорта этих ограничений не соблюдают. Поэтому Служба автомобильных дорог в Черниговской области планирует в ближайшее время установить габаритные рамки для ограничения движения транспорта по высоте 3,0 м", - заявили в службе.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о том, что украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили волонтерский проект справочника, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания.

Читайте РБК-Украина в Google News
инфраструктура Черниговская область
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая