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У Чернігівській області запрацював ще один тимчасовий міст

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Четвер 05 травня 2022 17:15
У Чернігівській області запрацював ще один тимчасовий міст Фото: у Чернігівській області запрацював ще один тимчасовий міст (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

На дорозі Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч біля с. Снов'янка запрацював тимчасовий об'їзд зруйнованого мосту через річку Снов. Аби убезпечити дорогу від весняної повені, на штучній споруді проведено додаткові укріплювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За даними Служби автомобільних доріг у Чернігівській області, рух транспорту зараз проходить по тимчасовому об'їзду через старий міст, який з 2000 року був закритий для проїзду через аварійний стан. Максимальне навантаження після ремонту по тимчасовому об'їзду становить 18 тонн.

Задля безпеки дорожнього руху та недопущення руйнування тимчасового переїзду після ремонту вже були встановлені попереджуючі про обмеження дорожні знаки.

"На жаль, зараз бачимо, що деякі водії вантажного транспорту цих обмежень не дотримуються. Тому Служба автомобільних доріг у Чернігівській області планує найближчим часом встановити габаритні рамки для обмеження руху транспорту по висоті 3,0 м", - заявили у службі.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про те, що українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проект довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення.

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