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В Черниговской области запретили любые массовые мероприятия ко Дню независимости

Фото: В Черниговской области запретили любые массовые мероприятия ко Дню независимости (t.me/nexta_live)
Автор: Дмитрий Браславский

В Черниговской области запретили проведение любых массовых мероприятий. Такой запрет будет действовать с 22 по 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Временные рамки комендантского часа меняться не будут. Прошу неукоснительно придерживаться уже существующих: 23:00 - 4:00 (Городнянский ТГ с 22:00 до 5:00)", - заявил Чаус.

Глава области пояснил, что в течение трех суток запрещено проводить массовые мероприятия, а также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, что ранее аналогичные меры безопасности приняли в столице. С 22 по 25 августа запрещено проведение массовых мероприятий.

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Черниговская область