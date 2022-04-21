В Черниговской области запретили ходить в леса до конца военного положения

В Черниговской области запретили ходить в лес на период военного положения. Глава ОВА выдал соответствующее распоряжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram-канале.
"На Черниговщине запрещено ходить в лес на период военного положения. В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)", - написал он.
Впрочем, запрет не касается:
Напомним, недавно в украинской разведке предупредили о масштабное минирование оккупированных территорий российскими оккупантами: полей, лесов, дорог.
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