В Черниговской области запретили ходить в леса до конца военного положения

"На Черниговщине запрещено ходить в лес на период военного положения. В области для населения начал действовать временный запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей)", - написал он.

Впрочем, запрет не касается:

представителей Вооруженных Сил Украины,

Госпогранслужбы,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Нацгвардии,

Службы безопасности,

Службы внешней разведки,

Министерства внутренних дел,

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,

работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.

Напомним, недавно в украинской разведке предупредили о масштабное минирование оккупированных территорий российскими оккупантами: полей, лесов, дорог.

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