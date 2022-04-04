В Черниговской области занимаются разминированием дорог и организацией маршрутов движения

В Черниговской области Служба автодорог, военные и администрация занимаются организацией маршрутов движения для того, чтобы как можно скорее восстановить нормальный трафик и возможность доехать до любого уголка Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram -канале.

По словам Чауса, в области очень много заминированных дорог, разрушенных коммуникаций и у сорванных мостов.

"Особенно там, где стояли российские танки, москальская мразота уехала, но они заминировали все вокруг", - отметил Чаус и обратился к жителям области с просьбой дождаться, пока инженеры и саперы ВСУ проведут разминирование, чтобы избежать новых жертв.

Чаус отметил, что область потеряла очень много людей во время враждебных действий россиян.

"Это убийцы. Мы никогда никому ничего не простим, и все понесут за это ответственность и кару, кару Божью, и кару наших Вооруженных сил", - подчеркнул он.