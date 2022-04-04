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У Чернігівській області займаються розмінуванням доріг та організацією маршрутів руху

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Понеділок 04 квітня 2022 14:06
У Чернігівській області займаються розмінуванням доріг та організацією маршрутів руху Фото: у Чернігівській області займаються розмінуванням доріг та організацією маршрутів руху (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Чернігівській області Служба автодоріг, військові та адміністрація займаються організацією маршрутів руху для того, щоб якомога швидше відновити нормальний трафік і можливість доїхати до будь-якого куточка Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса в Telegram-каналі.

За словами Чауса, в області дуже багато замінованих доріг, зруйнованих комунікацій та в зірваних мостів.

"Особливо там, де стояли російські танки, москальська мразота виїхала, але вони замінували все навкруги", - зазначив Чаус та звернувся до мешканців Чернігівщини з проханням дочекатися, поки інженери й сапери ЗСУ проведуть розмінування, щоб уникнути нових жертв.

Чаус зазначив, що область втратила дуже багато людей під час ворожих дій росіян.

"Це вбивці. Ми ніколи нікому нічого не простимо, і всі понесуть за це відповідальність і кару, кару Божу, і кару наших Збройних сил", - наголосив він.

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