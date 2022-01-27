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В Черниговской области зафиксировали чуму свиней

Автор: Иванна Шовкун

В Черниговской области контролеры зафиксировали африканскую чуму свиней (АЧС). Болезнь обнаружили у убитого дикого кабана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"Генетический материал вируса, что вызывает это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, убитого в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины", - говорится в сообщении.

Очаг заболевания обнаружили в ООО "Добрянкаинвестлес" в охотничьих угодьях Александровского лесничества. В 10-километровой зоне надзора проведут учет поголовья свиней и дезинфекцию во всех хозяйствах, где их содержат.

Также в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сигнализировать об обнаруженной болезни. Ведь АЧС могут заразится и домашние свиньи.

"Только так можно не допустить распространения болезни, которая способна сильно подкосить экономику региона и точно повлияет на благосостояние каждого хозяйства", - прокомментировал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Напомним, в американском штате Колорадо медики выявили чуму после смерти 10-летнего мальчика. Он умер от осложнений, связанных с этим заболеванием.

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