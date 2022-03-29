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В Черниговской области ВСУ уничтожают много сил врага, - ОВА

Фото: в Черниговской области ВСУ уничтожают много сил врага (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Черниговской области вооруженные силы Украины уничтожают много сил врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса в Telegram-канале.

"Чернобаевки на Черниговщине растут, как грибы после дождя. Враг действительно тупой и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника", - сказал Чаус.

Как известно, накануне Вооруженные силы Украины уже 12 раз разбили группировку российских оккупантов в Чернобаевке вблизи Херсона.

Глава Черниговской области также сказал, что сегодня будет "много работы", и пообещал сообщить подробности позже.

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Вооруженные силы УкраиныЧерниговская область