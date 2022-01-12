В Черниговской области восстановили 102 км трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка

В пределах Черниговской области в этом году планируют завершить ремонт всех 143 км трассы Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка", которая соединяет юг этой области с Киевщиной и Сумщиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

К концу 2021 года дорожники уже отремонтировали более 102,2 километра данной трассы.

Дорогу восстанавливают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В процессе капитального ремонта трасса, построенная в 1965-1980 годах, приводится в соответствие с современными параметрами погрузки и безопасности движения. Так, разбитые бетонные плиты и чернощебеночное покрытие заменяется асфальтобетоном. Полностью заменяется конструктив. Он усилен и выносливее", - говорится в сообщении областной администрации.

Дорожники также с обеих сторон укрепляют проезжую часть и устанавливают водоотвод, укрепляют обочину. Работают над организацией дорожного движения. На трассе обустраивают ограждения, остановки транспорта, дорожные знаки, направляющие столбики, наносят дорожную разметку из холодного пластика. А в населённых пунктах создают пешеходные зоны и освещение.

"В ходе работ проводится реконструкция мостов, ранее не соответствовавших нормам по габаритам и грузоподъемности", - говорится в сообщении.