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У Чернігівській області відновили 102 км траси Н-07 "Київ-Суми-Юнаківка"

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Чернігів, Середа 12 січня 2022 10:48
У Чернігівській області відновили 102 км траси Н-07 "Київ-Суми-Юнаківка" Фото: у Чернігівській області відновили 102 км траси Н-07 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У межах Чернігівської області цього року планують завершити ремонт усіх 143 км траси Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка", що сполучає південь цієї області з Київщиною та Сумщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

На кінець 2021 року дорожники вже відремонтували понад 102,2 кілометра цієї траси.

Дорогу відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

“У процесі капітального ремонту траса, побудована у 1965-1980 роках, приводиться у відповідність до сучасних параметрів навантаження та безпеки руху. Так, розбиті бетонні плити та чорнощебеневе покриття замінюється на асфальтобетон. Повністю замінюється конструктив. Він посилений та витриваліший”, - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

У Чернігівській області відновили 102 км траси Н-07 &quot;Київ-Суми-Юнаківка&quot;

Дорожники також з обох сторін укріплюють проїзну частину та роблять водовідвід, укріплюють узбіччя. Працюють над організацією дорожнього руху. На трасі облаштовують огородження, зупинки транспорту, дорожні знаки, напрямні стовпчики, наносять дорожню розмітку з холодного пластику. А у населених пунктах створюють пішохідні зони та освітлення.

“У ході робіт проводиться реконструкція мостів, що раніше не відповідали нормам по габаритам та вантажопідйомності”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже відремонтували та побудували понад 14 тис. км доріг.

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