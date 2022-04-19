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У Чернігівській області пошкоджено понад 600 км доріг внаслідок бойових дій, - Тимошенко

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Вівторок 19 квітня 2022 10:50
У Чернігівській області пошкоджено понад 600 км доріг внаслідок бойових дій, - Тимошенко Фото: у Чернігівській області пошкоджено понад 600 км доріг внаслідок бойових дій (t me)
Автор: Артем Горовенко

Чернігівська область продовжує відновлюватись після запеклих боїв між українськими захисниками та російськими окупантами. Наразі в регіоні проводять розчищення та поступове відновлення пошкоджених доріг, загальна протяжність яких склала 626 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів. Два з них - у селах Смолин та Киселівка - на етапі тимчасового відновлення", - повідомив Тимошенко.

Також проводиться відновлення інших інфраструктурних обʼєктів регіону. Зокрема, дорожники поступово розчищають трасу М-01 від спаленої техніки окупантів. Загалом вже очищено близько 25 кілометрів. Роботи проводилися і на центральному стадіоні міста.

"У Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола", - розповів він.

У свою чергу, в області триває відновлення повноцінного мобільного звʼязку та доступу до інтернету. Наразі до ремонтних робіт задіяні 16 бригад трьох операторів - "Київстару", "Vodafone Україна" та "Lifecell" С повідомивголова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"На сьогодні по області 795 базових станцій усіх мобільних операторів знаходяться у робочому стані (загальна кількість - 983), а це майже 81%. По м. Чернігову - працює 148 із 235, або 63%", - наголосив Чаус.

Як повідомляв раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков, для мешканців Чернігова, у яких повністю зруйновані будинки, збудують новий район.

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