В Черниговской области полиция изъяла арсенал взрывчатки у жителя города Ичня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, оперативники получили информацию о наличии взрывчатки у одного из жителей Ични. По месту жительства мужчины правоохранители провесли санкционированный обыск.

Отмечается, что в ходе обыска специалисты взрывотехнической службы обнаружили и изъяли ручные гранаты РГД-5 с запалами к ним, реактивные осветительные патроны, полкилограмма тротила, выстрел к подствольному гранатомета и пороховой заряд весом 500 граммов, а также патроны к нарезному оружию армейских образцов.

"Полиция открыла уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)", - добавили в ведомстве.

Мужчине, хранившему опасный арсенал, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы обнаружили 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. В частности, взрывотехники изъяли более 270 артиллерийских снарядов, 21 гранату и свыше полусотни подрывников. Учебный процесс в школе временно приостанавливался.