В Черниговской области отстроят один из крупнейших аварийных мостов

Мост является частью трассы Р-83 Славутич - Любеч - Репки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновск - Корюковка - Семеновка - Костобобров - Чайкино - /Н-27/. Его капитально ремонтируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Дорога Р-83 обеспечивает связь между рядом административных центров Черниговской области. Здесь движется транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые автомобили, пассажирские и школьные автобусы. Мост играет немаловажную роль в туристической сфере Черниговщины. Река Снов - летом одно из самых популярных мест для отдыха в Черниговской области", - рассказала областная Служба автомобильных дорог.

Длина моста - 270,5 м. Он построен в 1976 году, недавно на нем было обнаружено разрушение бетонных частей и трещины на несущих конструкциях.

Капитальный ремонт начался в прошлом году. Сейчас идет сооружение пролетного строения моста. Скоро будут установлены все 84 балки, а балковозы прибывают на стройплощадку регулярно.

Предполагается ремонт промежуточных и крайних опор, монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна, слоя гидроизоляции, деформационных швов, асфальтобетонного покрытия. Будут обустроены тротуары, система водоотвода, освещение, отремонтированы подходы к мосту.