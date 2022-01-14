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В Черниговской области отстроят один из крупнейших аварийных мостов

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Чернигов, Пятница 14 января 2022 16:55
В Черниговской области отстроят один из крупнейших аварийных мостов Фото: один из крупнейших аварийных мостов в Черниговской области (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В 2022 году в Черниговской области будет завершен капитальный ремонт автомобильного моста через реку Снов возле города Сновск. Это один из самых больших мостов региона, до начала ремонта он находился в аварийном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.

Мост является частью трассы Р-83 Славутич - Любеч - Репки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновск - Корюковка - Семеновка - Костобобров - Чайкино - /Н-27/. Его капитально ремонтируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Дорога Р-83 обеспечивает связь между рядом административных центров Черниговской области. Здесь движется транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые автомобили, пассажирские и школьные автобусы. Мост играет немаловажную роль в туристической сфере Черниговщины. Река Снов - летом одно из самых популярных мест для отдыха в Черниговской области", - рассказала областная Служба автомобильных дорог.

В Черниговской области отстроят один из крупнейших аварийных мостов

Длина моста - 270,5 м. Он построен в 1976 году, недавно на нем было обнаружено разрушение бетонных частей и трещины на несущих конструкциях.

Капитальный ремонт начался в прошлом году. Сейчас идет сооружение пролетного строения моста. Скоро будут установлены все 84 балки, а балковозы прибывают на стройплощадку регулярно.

Предполагается ремонт промежуточных и крайних опор, монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна, слоя гидроизоляции, деформационных швов, асфальтобетонного покрытия. Будут обустроены тротуары, система водоотвода, освещение, отремонтированы подходы к мосту.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине уже отремонтировали и построили более 14 тыс. км дорог и более 600 мостов.

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