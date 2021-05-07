В Черниговской области отремонтируют 45-летний аварийный мост в рамках "Большой стройки"

В Черниговской области отремонтируют 45-летний аварийный мост через реку Снов. Сейчас у моста строят объездную и временную переправу. Старый мост закроют на капитальный ремонт уже до конца года.

Как говорится в сообщении, мост через Снов является одним из крупнейших в области, его длина - 270,5 м. Он обеспечивает связь между рядом административных центров. Также мост важен для туристов, ведь река Снов - одно из самых популярных мест летнего отдыха.

Обследование показало, что на мосту уже есть признаки разрушения бетонных частей и трещины на несущих конструкциях. Поэтому объект внесли в программу президента "Большая стройка".

По плану капитального ремонта восстановят промежуточные и крайние опоры, смонтируют пролетное строение, устроят мостовое полотно, слой гидроизоляции, деформационные швы, асфальтобетонное покрытие. Также сделают новые тротуары, систему водоотвода, освещения и т.д.

Всего по программе "Большое строительство" в Черниговской области в этом году отремонтируют 182 км дорог государственного значения и 14 мостов.