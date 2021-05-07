У Чернігівській області відремонтують 45-річний аварійний міст в рамках "Великого будівництва"

У Чернігівській області відремонтують 45-річний аварійний міст через річку Снов. Зараз біля мосту будують об'їзну і тимчасову переправу. Старий міст закриють на капітальний ремонт вже до кінця року.

Як йдеться у повідомленні, міст через Снов є одним із найбільших в області, його довжина - 270,5 м. Він забезпечує зв'язок між низкою адміністративних центрів. Також міст важливий для туристів, адже річка Снов - одне з найбільш популярних місць літнього відпочинку.

Обстеження показало, що на мосту вже є ознаки руйнування бетонних частин та тріщини на несучих конструкціях. Тому об’єкт внесли до програми президента "Велике будівництво".

За планом капітального ремонту відновлять проміжні та крайні опори, змонтують прогонову будову, влаштують мостове полотно, шар гідроізоляції, деформаційні шви, асфальтобетонне покриття. Також зроблять нові тротуари, систему водовідведення, освітлення тощо.

Загалом за програмою "Велике будівництво" у Чернігівській області цього року відремонтують 182 км доріг державного значення та 14 мостів.