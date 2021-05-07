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У Чернігівській області відремонтують 45-річний аварійний міст в рамках "Великого будівництва"

Новость на русском → Чернігівська область, П'ятниця 07 травня 2021 09:32
У Чернігівській області відремонтують 45-річний аварійний міст в рамках "Великого будівництва" Фото: у Чернігівській області ремонтують 45-річний аварійний міст (oda.cg.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Чернігівській області відремонтують 45-річний аварійний міст через річку Снов. Зараз біля мосту будують об'їзну і тимчасову переправу. Старий міст закриють на капітальний ремонт вже до кінця року.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА.

Як йдеться у повідомленні, міст через Снов є одним із найбільших в області, його довжина - 270,5 м. Він забезпечує зв'язок між низкою адміністративних центрів. Також міст важливий для туристів, адже річка Снов - одне з найбільш популярних місць літнього відпочинку.

Обстеження показало, що на мосту вже є ознаки руйнування бетонних частин та тріщини на несучих конструкціях. Тому об’єкт внесли до програми президента "Велике будівництво".

У Чернігівській області відремонтують 45-річний аварійний міст в рамках &quot;Великого будівництва&quot;У Чернігівській області відремонтують 45-річний аварійний міст в рамках &quot;Великого будівництва&quot;

За планом капітального ремонту відновлять проміжні та крайні опори, змонтують прогонову будову, влаштують мостове полотно, шар гідроізоляції, деформаційні шви, асфальтобетонне покриття. Також зроблять нові тротуари, систему водовідведення, освітлення тощо.

Загалом за програмою "Велике будівництво" у Чернігівській області цього року відремонтують 182 км доріг державного значення та 14 мостів.

Нагадаємо, як повідомляв раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, в Одеській області за програмою Володимира Зеленського завершили один із головних довгобудів регіону - міст через Хаджибейський лиман. Його капітально відремонтували та розширили до 6 смуг транспорту.

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