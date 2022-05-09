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В Черниговской области отремонтировали часть дорог и устроили временные переправы

Фото: в Черниговской области отремонтировали часть дорог и устроили временные переправы (t me)
Автор: Артем Горовенко

Служба автомобильных дорог в Черниговской области продолжает ремонт дорог, а также устраивает временные переправ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

Так, на трассе Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин продолжается строительство переправы через один из разрушенных мостов в Нежинском районе.

"Вчера дорожники укладывали водопропускные трубы, обустроили гидроизоляцию, вкладывали щебень, продолжали земляные работы. На других участках этой дороги демонтировали поврежденные барьерные ограждения", - говорят в Службе.

Продолжаются работы на пути Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов. На двух участках провели ямочный ремонт горячим асфальтобетоном (615 кв метров), еще на двух - формировали основу из щебеночно-песчаной смеси.

На автодороге М - 02 Копти - Глухов-Бачевск пневмоструйным методом отремонтировали 75 кв метров покрытия.

Ямочный ремонт (374 кв метра), а также аварийный сплошной ремонт проводили на дороге Т-25-35 Козелец - Остер - Карпиловка - Сорокошичи.

На дороге М-01 Киев - Чернигов дорожники продолжали земляные работы, вкладывали щебеночно-песчаную смесь.

На двух участках автодороги Н - 27 Чернигов - Мена - Сосница-Гремяч фрезеровали покрытие для дальнейших ремонтных работ.

Как раньше сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, на Киевщине вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом. Таким образом, сообщение между Киевом и Полтавой дорогой М-03 восстановлено.

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Черниговская область