У Чернігівській області відкрили амбулаторію, збудовану за програмою президента
Мешканці Вертіївської громади з 24 сіл Чернігівської області матимуть доступ до якісної медицини завдяки відкриттю нової амбулаторії. Її збудували з нуля за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби обласної адміністрації.
Амбулаторія обслуговуватиме близько 10 тисяч жителів громади, яка включає низку населених пунктів - від Вертіївки з 4 тисячами населення до найменшого села Юність з одним мешканцем.
"Всі вони тепер отримуватимуть більш якісну первинну медичну допомогу. Здоров‘я - найцінніше", - зазначила у Facebook голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.
За її словами, президентська програма розвитку медицини спрямована на те, щоб забезпечити якісне медичне обслуговування незалежно від того, де живуть люди.
В амбулаторії працюватиме четверо лікарів. У закладі встановлять нове діагностичне обладнання, до того ж амбулаторії передали автомобіль - це дозволить виїжджати до пацієнтів за викликом.
Будівництво нової амбулаторії у Вертіївці коштувало 7,7 млн грн, з яких 770 тисяч - кошти місцевого бюджету.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває масштабна реконструкція і переобладнання приймальних відділень. Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до кінця 2021 року буде відкрито 177 сучасних відділень, що дозволить надавати оперативну допомогу і рятувати життя.
Як повідомлялось, у Києві планують до Дня незалежності відновити Театральну площу і фасад будівлі Національної опери міста Київ. Компанія "Автомагістраль-Південь" виконає роботи в рамках програми президента "Велике будівництво".