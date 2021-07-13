У Чернігівській області відкрили амбулаторію, збудовану за програмою президента

Мешканці Вертіївської громади з 24 сіл Чернігівської області матимуть доступ до якісної медицини завдяки відкриттю нової амбулаторії. Її збудували з нуля за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби обласної адміністрації.

Амбулаторія обслуговуватиме близько 10 тисяч жителів громади, яка включає низку населених пунктів - від Вертіївки з 4 тисячами населення до найменшого села Юність з одним мешканцем.

"Всі вони тепер отримуватимуть більш якісну первинну медичну допомогу. Здоров‘я - найцінніше", - зазначила у Facebook голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

За її словами, президентська програма розвитку медицини спрямована на те, щоб забезпечити якісне медичне обслуговування незалежно від того, де живуть люди.

В амбулаторії працюватиме четверо лікарів. У закладі встановлять нове діагностичне обладнання, до того ж амбулаторії передали автомобіль - це дозволить виїжджати до пацієнтів за викликом.

Будівництво нової амбулаторії у Вертіївці коштувало 7,7 млн грн, з яких 770 тисяч - кошти місцевого бюджету.