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У Чернігівській області відкрили амбулаторію, збудовану за програмою президента

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Чернігів, Вівторок 13 липня 2021 14:43
У Чернігівській області відкрили амбулаторію, збудовану за програмою президента Фото: під Черніговом відкрили нову амбулаторію за президентською програмою (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Мешканці Вертіївської громади з 24 сіл Чернігівської області матимуть доступ до якісної медицини завдяки відкриттю нової амбулаторії. Її збудували з нуля за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби обласної адміністрації.

Амбулаторія обслуговуватиме близько 10 тисяч жителів громади, яка включає низку населених пунктів - від Вертіївки з 4 тисячами населення до найменшого села Юність з одним мешканцем.

"Всі вони тепер отримуватимуть більш якісну первинну медичну допомогу. Здоров‘я - найцінніше", - зазначила у Facebook голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

У Чернігівській області відкрили амбулаторію, збудовану за програмою президента

За її словами, президентська програма розвитку медицини спрямована на те, щоб забезпечити якісне медичне обслуговування незалежно від того, де живуть люди.

В амбулаторії працюватиме четверо лікарів. У закладі встановлять нове діагностичне обладнання, до того ж амбулаторії передали автомобіль - це дозволить виїжджати до пацієнтів за викликом.

У Чернігівській області відкрили амбулаторію, збудовану за програмою президента

Будівництво нової амбулаторії у Вертіївці коштувало 7,7 млн грн, з яких 770 тисяч - кошти місцевого бюджету.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває масштабна реконструкція і переобладнання приймальних відділень. Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до кінця 2021 року буде відкрито 177 сучасних відділень, що дозволить надавати оперативну допомогу і рятувати життя.

Як повідомлялось, у Києві планують до Дня незалежності відновити Театральну площу і фасад будівлі Національної опери міста Київ. Компанія "Автомагістраль-Південь" виконає роботи в рамках програми президента "Велике будівництво".

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