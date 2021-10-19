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В Черниговской области от коронавируса умер школьник

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Черниговская область, Вторник 19 октября 2021 03:20
В Черниговской области от коронавируса умер школьник Фото: в Черниговской области от коронавируса умер подросток (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса COVID-19 умер школьник. Подросток имел сопутствующие заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По словам мэра города Корюковка Ратана Ахмедова, в населенном пункте растет количество больных, больше тяжелых случаев и больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

"Сегодня имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", - отметил он.

Он призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

Умерший парень был учеником 9-го класса. С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

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Черниговская область
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