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В Черниговской области экс-чиновника подозревают в хищении денег при ремонте больницы

Автор: Максим Зайченко

В Черниговской области экс-чиновника облгосадминистрации подозревают в хищении более 800 тысяч гривен при реконструкции очистных сооружений в областной больнице и ремонтных работах по содержанию дорог. Решается вопрос о мере пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным силовиков, к организации "схемы" причастны в настоящее время уже бывший начальник одного из управлений Черниговской ОГА и руководитель субъектов хозяйствования.

"Чтобы завладеть государственными средствами, выделенными на реконструкцию здания терапевтического корпуса Черниговской областной больницы, очистных сооружений в селе Киселевка, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог, злоумышленники вносили в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения", - говорится в сообщении.

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На данный момент следователи доказали причастность участников "схемы" к присвоению более 800 тысяч гривен госденег.

Экс-руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 в. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, проверяется выполнение работ на других объектах.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили коррупционную схему на таможне.

Также РБК-Украина писало, что в июле на взятке в свыше 2 тысяч долларов задержали трех руководителей Одесской таможни.

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