У Чернігові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня: що сталося

У Чернігові сталася аварія на каналізаційному колекторі. У зв'язку з цим у місті оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки.

"Аварія на каналізаційному колекторі на вулиці Глібова - надзвичайна ситуація місцевого рівня. Таке рішення ухвалили на оперативному засіданні міської комісії", - повідомив Ломако.

За його словами, працівники КП "Чернігівводоканал" працюють на місці та шукають ділянку руйнування колектора. Повна інформація про пошкодження стане відомою зранку 5 жовтня, що допоможе визначити подальші рішення для ліквідації аварії.

Ломако наголосив, що відключені 15 підвищувальних станцій, тобто вище 5-го поверху вода не подається.

Керівники ЖЕКів та ОСББ отримали завдання забезпечити доступ жителям багатоповерхівок до приміщень у будинках, де можна набрати воду. Також "Чернігівводоканал" забезпечує підвіз води у ці мікрорайони.

Крім цього, працює станція перекачування стоків, а також триває демонтаж незаконних забудов на трасі колектору.

Містянам радять зробити запас води мінімум на одну добу, а далі про ситуацію жителів інформуватимуть.

Ломако зазначив, що колектор на вул. Глібова, діаметром 700 мм та протяжністю 7,7 км, збудовано в 70-х роках минулого століття. Він двічі відпрацював свій термін експлуатації. У 2019 році тут вже була серйозна аварія.

Обстеження показало, що такий стан колектора - серйозна загроза для екології та функціонування міста. Вирішення проблеми - повна його заміна, бо верхня частина пошкоджена газовою корозією.

Фото: у Чернігові сталася аварія на каналізаційному колекторі (t.me/lomako_oleksandr)

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Як повідомив Ломако, для зменшення навантаження на колектор вимушено призупинено роботу 15 підвищувальних насосних станцій води (наявний тиск води до 5-го поверху).

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