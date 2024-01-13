UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові було чути вибухи, повідомляють про роботу ППО

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Чернігові було чути вибухи сьогодні вранці, 13 січня. У районі міста працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку міста рухалося кілька повітряних цілей.

Повітряна тривога 13 січня

Російські війська сьогодні вранці, 13 січня, зробили чергову спробу масованого ракетного удару територією України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили територією країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95, а також винищувачів МіГ-31 і бомбардувальників Ту-22.

Вранці вибухи було чути у Кропивницькому та Кременчуці. Також сьогодні, 13 січня, рано-вранці вибухи були чутні в Дніпрі під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігіввибухиВторгнення Росії до України