"Черниговгаз": для стопроцентного учета газа необходимо 110 млн гривен

Иллюстративное фото (пресс-служба "Черниговгаза")

В инвестпрограмму компании на 2019 выделено 16,5 млн гривен для замены 8456 приборов учета, что почти в 2 раза меньше потребности

С начала действия программы ПАО "Черниговгаз" установило 47 тыс. индивидуальных и 630 домовых счетчиков газа, инвестировав в обеспечение учета более 97 млн гривен целевых тарифных средств. При этом, для оснащения индивидуальными счетчиками 100% жилых помещений, понадобится не менее 110 млн гривен и 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Финансирование установки счетчиков в инвестпрограмме газораспределительных компаний никогда не было достаточным. В 2019 году Нацкомиссия вообще не предусмотрела средства на установку индивидуальных счетчиков", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, из нынешней цены газа (8,55 гривен за куб. м) на эти цели выделяется около 2 копеек. Компания "Черниговгаз" ограничена объемом средств, выделяемых на эту программу. Использовать средства не по назначению, урезать или перераспределять, газораспределительная компания также не имеет права.

"Сейчас в ПАО "Черниговгаз" насчитывается около 5 тыс. клиентов, потребляющих газ по нормам. В основной массе это жилье, в котором не проживают, или арендованное, где хозяева категорически против установки квартирных счетчиков. А недавнее решение КМУ вновь снизить нормы потребления газа, еще более усложнит процесс установки приборов учета", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что еще около 15 тыс. счетчиков ежегодно не проходят поверку. Поэтому около 7 тыс. потребителей ожидают замены приборов учета. В инвестпрограмму компании на 2019 под статью выделено 16,5 млн гривен для замены 8456 приборов учета, что почти в 2 раза меньше потребности.

"В связи с недостаточным финансированием компания внесла предложение пересмотреть план развития на текущий год и заложить больше средств на замену счетчиков и создание обменного фонда. А именно - увеличить инвестиции в 73,7 млн гривен, за счет которых удастся заменить около 23,7 тыс. бытовых счетчиков. К тому же в три раза увеличить обменный фонд", - сообщил технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

По словам пресс-службы, проект инвестпрограммы "Черниговгаза" на 2019 год, рассмотренный в конце марта на общественных слушаниях, передано Регулятору на утверждение.

"В Законе "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" сказано, что потребители могут устанавливать счетчики за свой счет. Эта услуга является рыночной и ее предоставляют все компании, которые имеют разрешение Гоструда на выполнение этих видов работ. В ПАО "Черниговгаз" эта услуга стоит около 4,5 тыс. гривен. Компания заинтересована в полном учете газа и готова предложить на нее конкурентную рыночную цену", - говорится в сообщении.