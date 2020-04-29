"Черниговгаз" сделал перерасчет стоимости доставки газа для более 24 тыс. потребителей

В марте НКРЭКУ утвердило минимальный размер платы за доставку газа. Решение коснулось новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев, и которые не пользовались газом. Размер минимального платежа в Черниговской области для них составляет от 3,47 до 27,95 грн в месяц. Он будет действовать с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черниговгаз".

6 марта Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребление природного газа меньше чем девять месяцев;

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования:

Домохозяйство с газовой плитой 3,47 грн/мес. Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 11,21 грн/мес. Домохозяйство с автономным отоплением 27,95 грн/мес.

"В апреле обновленные счета получили 24 650 абонентов "Черниговгаза". Тем, кто уже оплатил квитанции в январе и феврале, произведен перерасчет стоимости доставки. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

"Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитанный из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома", - говорится в сообщении.