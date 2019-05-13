"Черниговгаз Сбыт": льготами пользуются более 39 тыс. домохозяйств

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

По сравнению с 2018 годом количество получателей госпомощи выросло на 28%

По состоянию на начало мая 2019 года 39222 домовладения Черниговской области пользуются различными видами льгот на оплату услуги по газоснабжению. В отопительный сезон среднемесячная компенсация на возмещения льгот составила 2,7 млн куб. м газа на сумму 23,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черниговгаз Сбыт".

По статистике "Черниговгаз Сбыта" каждое девятое газифицированное домохозяйство пользуется тем или иным видом льготных компенсаций на оплату газа. По сравнению с 2018 годом количество получателей такой госпомощи выросло на 1690 лицевых счетов или 28%.

"На сегодня имеют право получать льготу на газ 91,8 тыс. жителей Черниговской области. В частности, наибольшая численность может претендовать на 25%-ю скидку - 39,5 тыс., на 50%-е возмещение оплат - 31 тыс. человек, а на 75% и 100% - по 10,9 и 10,4 тыс. потребителей соответственно. Но с учетом того, что действующее законодательство позволяет человеку выбирать между льготой и субсидией, почти две трети льготников предпочитают компенсации за потребленный газ в виде субсидии", - говорится в сообщении.

Действующим законодательством Украины определено, что некоторые виды льгот могут распространяться на всех членов семьи. В то время как категория "Ребенок войны" - на одного льготника.

Также в пресс-службе напомнили, что на заседании правительства 17 апреля 2019 года было принято решение о монетизации льгот. Соответствующее Постановление КМУ №373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" официально обнародовано 27.04.2019 года. Документом предусмотрено, что получить льготу в денежной форме станет возможным с 1 октября 2019 года, то есть со следующего отопительного сезона.

"Сейчас мы имеем лишь предварительную информацию, как будет работать монетизация льгот. В начале будет применена безналичная форма оплаты: средства льготнику "на руки" выдаваться не будут. Они будут переводиться на счет Минсоцполитики в Ощадбанке, затем, по заявкам на счет поставщика услуг, - сообщил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста. - В дальнейшем, в случае отсутствия задолженности, льготник сможет претендовать на выплату "живых" средств на банковский счет".

По словам пресс-службы, по состоянию на 1 мая 2019 года долги за газ на общую сумму 26,7 млн гривен имеют 31,6 тыс домовладений Черниговской области, пользующихся льготами. Совокупный долг бытовых потребителей газа Черниговского региона равен 677 млн ​​гривен.